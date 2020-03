Pašvaldību bērnudārzos ārkārtējās situācijas laikā samazinājies bērnu skaits

Pēc Užules paustā, Liepājā šajās dienās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 20% jeb 698 no kopumā 3450 bērniem. Vairākos bērnudārzos no kopumā 11 vai 12 grupām pašlaik strādā trīs līdz četras dežūrgrupas. Cēsīs no kopumā 1283 pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzus pašlaik apmeklē 133 bērni, tādējādi no kopumā 55 pirmsskolas izglītības iestāžu grupām strādā 39.