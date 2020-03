Reklāmas un Preses Izdevēju asociācijas un Raidorganizāciju asociācijas atklātā vēstule

Reaģējot uz Covid-19 vīrusa izplatību un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Latvijas mediji dara visu, lai atbalstītu valdību vīrusa izplatības ierobežošanā. Mediji šobrīd strādā pastiprinātā režīmā, operatīvi un profesionāli nodrošinot sabiedrības informēšanu par aktuālajiem valdības lēmumiem, drošības pasākumiem un citām ar Covid-19 vīrusu saistītām norisēm Latvijā un pasaulē. Pārbaudīta un profesionāla informācija no uzticamiem avotiem ir kritiski nepieciešama ārkārtējas situācijas laikā. Mediju loma šobrīd ir tikpat vitāli svarīga kā mediķu, operatīvo dienestu un citu publiskā sektorā strādājošo iestāžu darbs.

Diemžēl Covid-19 izplatība īsā laikā ir devusi nopietnu triecienu Latvijas reklāmas nozarei, kas ir cieši saistīta ar mediju jomu, un dramatiski samazinājusi mediju ieņēmumus no to galvenā ienākumu avota - reklāmas. Jau marta sākumā tos skāra tūrisma, viesmīlības un citu segmentu reklāmas kritums, kas bija saistīts ar Ķīnas tirgus aizvēršanu. Kopš ceturtdienas, 12.marta vakara, kad tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, medijos notiek lavīnveida reklāmas kampaņu atcelšana, kas nemitīgi turpinās un draud ar mediju sistēmas sabrukumu. Mediju sistēma ir ļoti trausla un neatjaunojama, tāpēc jāmeklē risinājumi, kā nodrošināt visu mediju kanālu funkcionēšanu, sākot no redakciju darbības līdz laikrakstu piegādēm un apraides nodrošināšanai.