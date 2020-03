VID bloķējis kontus restorānu tīkla "Čili pica" pārvaldniekam "Čilija Pizza"

Šiaudkuliene pauda neizpratni un norādīja, ka šādas rīcības motivācija ārvalstu uzņēmumam nav saprotama. "Tiek rupji pārkāpts Maksātnespējas likuma regulējums, veicot it kā šķietami tiesiskas darbības - VID ir tiesības veikt nodokļu piedziņu, tomēr šīs darbības sekas un samērojamību ar pašreizējo stāvokli tirgū VID amatpersonas acīmredzot nav spējīgas saprast. Tas viss notiek laikā, kad VID ģenerāldirektore ziņo valdībai un piedāvā ieviest uzņēmumiem nodokļu brīvdienas uz trīs gadiem," pauda Šiaudkuliene.

"Papildus jānorāda, ka vēl 1996.gadā starp Latvijas un Lietuvas valdībām tika noslēgts līgums par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kas ļauj mums vērsties ar prasību pret Latvijas valsti. Tas būtu galējais solis, jo mēs apzināmies, ka kārtējo reizi ciestu Latvijas nodokļu maksātāji, no kuru samaksātajiem nodokļiem būtu sedzama iespējamā kompensācija Lietuvas uzņēmumam, nevis konkrētie ierēdņi, kas ar savām darbībām rada tiešus zaudējumus savai valstij," uzsvēra Šiaudkuliene.

"Faktiski ar administratīviem piespiedu līdzekļiem tiek liegta iespēja uzņēmumam turpināt saimniecisko darbību, radot priekšnoteikumus nevis uzņēmuma darbības turpināšanai, bet gan piespiežot to beigt savu darbību Latvijā. Šādā veidā tiek veiktas neproduktīvas darbības no valsts ierēdņu puses, kas ir vērstas uz nodokļu ieņēmumu samazināšanu nevis palielināšanu, kas būtu tiešs VID pienākums, rūpēties par to, lai valstī palielinās iekasēto nodokļu apmērs," vēstīja Avotiņš.