ĀM aicina Vācijā iestrēgušos Latvijas valstspiederīgos vieglajās automašīnas nokļūšanai mājās izvēlēties prāmi un doties uz Zasnicu

Jaunākais no pieteiktajiem prāmja reisiem aties no Zasnicas trešdienas, 18.marta, vakarā un dosies uz Rīgu. ĀM ziņoja, ka prāmis var uzņemt arī kravas automašīnas.

Latvijas valstspiederīgie braucienam ar šo prāmi biļetes var iegādāties interneta vietnē "www.tallink.lv", sākot no šodienas plkst.19.

Situācija esot ļoti sarežģīta, tomēr, kā pastāstīja Beķeris, notiek sadarbība ar Polijas varas iestādēm un Vācijas policiju. To pašu dara arī Lietuva. "Mēs turpinām strādāt ar Poliju, lai meklētu papildu risinājumus," skaidroja ĀM preses sekretārs.

Šodien plkst.7 Vācijā esošie Latvijas valstspiederīgie varēja šķērsot Poliju ar vilcienu no Frankfurtes pie Oderas uz Viļņu. Kā norādīja Beķeris, vilciens bija pustukšs, neskatoties uz to, vilciena atiešanas laiks tika aizkavēts, lai sagaidītu ikvienu valstspiederīgo, kurš bija ceļā uz to.