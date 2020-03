Pneimokoku vakcīna – no Covid-19 nepasargās, bet kādam saslimušajam var palīdzēt

Savukārt bijusī veselības ministre Ingrīda Circene aicinājusi daļu no valdības papildu piešķirtās naudas atvēlēt pneimokoku vakcīnu iegādei to cilvēku vakcinēšanai, kuri ir riska grupās, tostarp diabēta, hronisko plaušu slimību un onkoloģijas slimniekiem. “Šis iemesls, kāpēc slimie cilvēki mirst, jau nav pats vīruss, bet komplikācijas, kas pievienojas,” sacīja ministre. Vakcīna, pēc viņas teiktā, novērstu komplikācijas.

Re:Check jautāja valsts galvenajam infektologam Ugam Dumpim, vai un kā pneimokoku vakcīna, ja ar to vakcinējas tagad, var kaut kādā palīdzēt Covid-19 gadījumā. Ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas preses pārstāves starpniecību Dumpis rakstiski atbildēja, ka šī vakcīna ir absolūti ieteicama imūnsupresētiem pacientiem jeb cilvēkiem ar nomāktu imūnsistēmu – viņiem risks saslimt ar pneimokoku izraisītu sepsi esot līdz pat 100 reizēm augstāks kā populācijā. “Ir zināms pierādījumu līmenis, ka tā varētu būt noderīga vecākiem cilvēkiem par 65 gadiem. Loģika to lietot pie Covid-19 varētu būt tāda, ka uz vīrusu infekciju fona pievienojas bakteriāla pneimokoku infekcija. Tāda iespēja pastāv, tomēr publikācijās pārsvarā raksta, ka pacientus nogalina tieši primāra vīrusa pneimonija, nevis bakteriālas komplikācijas. Turklāt – vakcīna pasargā tikai no 13 pneimokoku serotipiem. Mūsu pētījumi rāda, ka tikai pusei Latvijas pacientu ar pneimokoku sepsi to izraisa šie serotipi. Vakcīna ir dārga un gados veci cilvēki to diez vai var atļauties,” skaidro Dumpis.