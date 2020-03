"Tallink Grupp" no ceturtdienas aptur prāmju "Silja Serenade" un "Silja Symphony" kustību maršrutā Helsinki-Stokholma

Igaunijas prāmju operators "Tallink Grupp" otrdien paziņojis, ka no ceturtdienas aptur prāmju "Silja Serenade" un "Silja Symphony" kustību maršrutā Helsinki-Stokholma, skaidrojot to ar jaunā koronavīrusa izraisīto situāciju un Somijas valdības paziņojumu, ka tā no 19.marta slēdz valsts robežas.