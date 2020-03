Rīgā no degoša dzīvokļa izglābti divi cilvēki

Ap plkst.15.25 dienests saņēma izsaukumu par to, ka no daudzstāvu dzīvojamās mājas cēlās dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka piecstāvu ēkas dzīvoklī pie krāsns deg sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. No degošā dzīvokļa izglābti divi cilvēki.