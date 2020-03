Tiesai nodod kādreizējā Daugavpils domes priekšsēdētāja Eigima korupcijas lietu

Viņam esot atļauja ieroča un ar to saistīto piederumu lietošanai un glabāšanai, par ko KNAB esot informēts.

KNAB toreiz paziņoja, ka krimināllietas materiāli satur ziņas par to, ka Daugavpils domes amatpersona laika posmā no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada augustam, iespējams, pieņēma kukuļus ne mazāk kā 6000 eiro apmērā no uzņēmuma pārstāvja par atbalsta sniegšanu Daugavpils novada domes iepirkuma procedūrās, kā arī veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.