Policija sākusi resorisko pārbaudi par Covid-19 saslimušā Salaspils 1.vidusskolas audzēkņa laišanu uz skolu

Viņa pastāstīja, ka skolēns 9.martā atgriezies no Spānijas un līdz 12.martam apmeklējis skolu. Simptomi skolēnam parādījušies 13.martā, kad klātienes mācības skolā jau bijušas pārtrauktas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

Tikmēr izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē paziņoja, ka konkrētā audzēkņa laišana uz skolu ir vērtējama kā vecāku atbildība, kad bija aicinājums to nedarīt.

Līdz 9.martam Latvijā bija apstiprināti seši saslimšanas gadījumi ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". 9.martā premjers Krišjānis Kariņš (JV), piemēram, uzsvēra, ka cilvēkiem, atgriežoties no ceļojumiem, būtu vismaz divas nedēļas jāpavada karantīnā mājās un jāseko līdzi savai veselībai.

Kā ziņots, līdz šim Latvijā apstiprināts jau 71 saslimšanas gadījums ar "Covid-19", tostarp saslimis viens bērnudārza audzēknis no Piņķiem. Jaunā koronavīrusa dēļ valstī izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti plaši ierobežojumi, tai skaitā arī izglītības iestādēs.

Valsts policija arī par Piņķu bērnudārza gadījumu ir sākusi resorisko pārbaudi. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs otrdien preses konferencē skaidroja, ka bērns bērnudārzu apmeklējis, kad bijis vesels, bet saslimstot uz izglītības iestādi vairs negāja. Viņš ar radiniekiem bijis ārzemēs un valstī, kas uz to brīdi nebija starp tām, kuru ieteikts neapmeklēt. Tāpat bērns uz izglītības iestādi devās laikā pirms stājās spēkā stingrāki ierobežojumi, pieprasot no vecākiem apliecinājumus par to, ka nav bijis ceļojumu uz ārvalstīm.