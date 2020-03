Es jau no bērnības esmu aktīva grāmatu lasītāja, taču, kā jau daudziem, pieaugušā vecumā šai nodarbei ir grūti atrast laiku. Lai to mainītu, jau gada sākumā ar kolēģi Tomu Rātfelderu izveidojām projektu "TVNET lasa". Labas grāmatas ne tikai jālasa - par tām arī jāstāsta citiem! Manā Kindle grāmatu bibliotēkā savu kārtu gaida Anu Bredfordes The Brussels Effect, Paraga Hannas The Future Is Asian un Patrika Radena Kīfes Say Nothing - stāsts par Ziemeļīrijas konfliktu, ko ārvalstu prese atzinusi par vienu no pašiem labākajiem 2019.gada dokumentālās literatūras darbiem. Savukārt cietos vākos es lasīšu Lūkasa Milevska Rietumu austrumi. Mūsdienu Baltijas aizsardzība no stratēģiskā viedokļa, kas ir pirmais šāda mēroga zinātniskais pētījums par Baltijas valstu aizsardzību no to pirmsākumiem līdz mūsdienām.