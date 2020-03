Austrumeiropas ekonomiku būtiski ietekmēs pieaugošais bezdarba līmenis

Uz jautājumu par sagaidāmo nodarbinātības jomā, viņš norādīja, ka no mājsaimniecību perspektīvas situācija darba tirgū iepriekš bija ļoti laba - darba algām bija tendence pieaugt, tāpēc mājsaimniecību patēriņš bija zīmīgs ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks Centrālajā un Austrumeiropā.

Viņš arī prezentācijas laikā atzina, ka 2020.gadā Baltijas valstīs paredzama ekonomikas izaugsmes palēnināšanās ne tikai saspringtās situācijas darba tirgū dēļ un minimālās algas palielinājuma dēļ, bet to ietekmēs tirdzniecības saspīlējumi un protekcionisma politika Covid-19 ietekmē. Tā kā preču un pakalpojumu eksporta daļa procentu izteiksmē no nominālā iekšzemes kopprodukta (IKP) Baltijā ir diezgan būtiska, tā atkarību no ārvalstu tirgiem padara par būtisku faktoru.