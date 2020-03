Gaumīgākās pakaļdzīšanās ainas kinofilmās

«The Spy Who Loved Me» (1977). Motocikls ar blakusvāģī iemontētu torpēdu, «Lotus Esprit», kas, iekrītot ūdenī, pārvēršas par zemūdeni un no tā dzīlēm uzspridzina helikopteru, – šis materiāls nevarēja iztikt bez Džeimsa Bonda (James Bond) klasikas no filmas «The Spy Who Loved Me». Rodžers Mūrs (Roger Moore) un apburošā Barbara Baha (Barbara Bach), mēģinot aizbēgt no sliktajiem puišiem pa šaurajiem un kalnainajiem Sicīlijas celiņiem, izmanto visas tā laika «tehnoloģiju iespējas».