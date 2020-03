Zemgalē seši ārkārtējās situācijas piesardzības pasākumu pārkāpumi

Visvairāk iedzīvotāji informē likumsargus par personām, kuras, viņuprāt, ir atgriezušās no ārvalstīm, taču neievēro pašizolāciju, tāpēc VP uzsver, ka 14 dienu pašizolēšanās ir obligāta prasība, nevis ieteikums, un Latvijā noteikto ierobežojošo pasākumu mērķis ir visu veselības un drošības jautājums. Turklāt, jāņem vērā, ka no šodienas īpašie piesardzības pasākumi attiecas uz visām personām, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku valstu grupu.