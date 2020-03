Vācieši dodas meklēt, kur paliek saražotie VW ID.3, un tos atrod

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Volkswagen izstrādes vadītājs Frenks Velšs vācu auto motor und sport atklājis, ka no visa programmatūrai atvēlētā laika 50% ir atvēlēti izstrādei un 50% - testiem, un testu fāze ir tā, kas vēl nav pabeigta.

Mašīnu izlaist no rūpnīcas, kamēr tā ir "dumja", šķiet visnotaļ neierasti, tomēr Volkswagen norāda, ka šāda prakse autobūvē nav nekas neparasts. Galu galā patērētājam tāpat tiek piegādāts nokomplektēts auto.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Lai vai kā, ID.3 tiek ražoti un Volkswagen ir apņēmības pilni neatkāpties no plāna pirmos 1st Edition eksemplārus piegādāt šā gada vasarā. Tas savukārt nozīmē, ka Cvikavas rūpnīcā viss notiek, taču tai pašā laikā rodas jautājums - kur samontētie auto paliek. To centušies noskaidrot Leipcigā bāzētā elektromobilitātes uzņēmuma nextmove darboņi. Iegūstot "slepenu" informāciju saviem informācijas avotiem, nextmove devušes uz Altenburgas lidlauku. Tas atrodas netālu no Leipcigas un ir salīdzinoši tuvu arī ID.3 ražotnei Cvikavā.