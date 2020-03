Festivālā "Laba daba" augustā uzstāsies "Westbam"

Līdz šim "Westbam" izdevis 24 albumus un vairāk nekā 70 singlus, radīti muzikāli kopdarbi ar citiem mūziķiem. 2019. gadā izdota "Westbam" aktuālā dubultā plate "The Risky Sets!!!", publicēti virkne jauni skaņdarbi un videoklipi, piemēram, "Bulgarian Breaks", "Way Up", "Up Town", "No Facebook". Par godu aizvadītajai Eduarda Veidenbauma 150.gadadienai, kad 2017. gadā "Radio NABA" izdeva ritmiskās mūzikas izlasi "Veidenbaums. Vaidi un gaidi", projektā iesaistījās arī "Westbam" un latviešu mūziķis "Eastbam", kopā radot kompozīciju "3 Veidenbaumi".