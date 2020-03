Tukuma novadā dīķī iebrauc auto ar vairākiem cilvēkiem

Vienu no automašīnā esošajiem cilvēkiem pirms glābēju ierašanās izglāba cilvēks, kas brauca garām nelaimes vietai, pārējie esot izkļuvuši no automašīnas pašu spēkiem. Vienu no cietušajiem ugunsdzēsēji glābēji nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.