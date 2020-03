"Eco Forte" kāpina dezinficējošo līdzekļu ražošanas apjomu līdz divām tonnām dienā

"Mums bija iespēja šī brīža apstākļos operatīvi iegādāties vēl vienu iekārtu, un tuvākajā laikā varēsim vēl palielināt ražošanas jaudas. Par izejvielu trūkumu nav jāuztraucas, jo dezinfekcijas līdzekļi tiek ražoti no ūdens un sāls, izmantojot elektrolīzes procesu - no nātrija hlorīda elektrolīzes procesā tiek ģenerēts aktīvais hlors (hipohlorskābe HOCl), kas ir viens no pasaulē efektīvākajiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tas ir identisks cilvēka balto asinsķermenīšu radītajam aizsardzības mehānismam pret jebkura veida patogēniem, kas ne tikai nogalina patogēnus, bet arī ievērojami samazina patogēnu atkārtotu rašanos," skaidroja Alvaters.