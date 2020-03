"airBaltic" piektdien no Londonas un Maltas uz Rīgu nogādās Baltijas iedzīvotājus

Reiss no Rīgas uz Londonas Getvikas lidostu izlidos piektdien plkst.9 pēc vietējā laika, bet no Londonas uz Rīgu - plkst.11.55 pēc vietējā laika. No Maltas starptautiskās lidostas lidojums plānots plkst.14.50 pēc vietējā laika. Ar katru no šiem reisiem būs iespējams atceļot līdz 140 pasažieriem.