Nekontrolējamība, nedrošība… Kas ar mums notiek šajā krīzē?

Parasti izjūtam vajadzību pilnībā izslēgt neskaidrību no savas dzīves, mazināt to vai vismaz padarīt paciešamu. Neskaidros apstākļos zaudējam pārliecību par to, kāda rīcība būtu pareizākā konkrētajā brīdī un nezinām, ko sagaidīt no apkārtējās vides. Tas rada izjūtu, ka zaudējam kontroli. Šādos apstākļos kļūstam stūrgalvīgāki, mazāk gatavi mainīt savas attieksmes un vērtības. Pieaug nepatika pret normu pārkāpumiem un pozitīvāk uztveram notikumus, kuri apstiprina mūsu pasaules skatījumu.