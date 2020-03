Covid-19 slimnieks Mārtiņš: Ir jāievēro pašizolācija, citādi var kļūt traki

Vēlāk smagi palicis sirds rajonā, spiedoša sajūta. Kakls neāpēja arī nebija temperatūras, bet spiedoša sajūta palika. Kolēģis mani atveda mājās, un tagad stingri ievērojam karantīnu. Sestdien piezvanīju 113, pateicu, ka esmu bijis ārzemēs, ka man ir pazīmes, bija arī temperatūra. Svētdien man bija jāierodas ar auto uz to telti. Nākamajā rītā man zvanīja un pateica, ka esmu tas ''laimīgais veiksminieks'', kuram ir korona, raksta lsm.lv.

Bija iepriecināti, ka es neesmu nekur bijis. Viņi bija ļoti iepriecināti, ka es sēžu mājās, jo Latvijā ar to ir lielas grūtības - noturēt cilvēkus mājās. Tāpēc, cilvēki mīļie, sēžiet mājās, jo, ja visi saslims, nebūs ne vietas, ne cilvēku, kas jūs ārstē. Tas ir ļoti nopietni, LTV atklāja Mārtiņš.

Man pulksten 9 no rīta zvanīja no Slimību profilakses un kontroles centra un teica, ka esmu inficējies. Pēc 10 minūtēm zvanīja ģimenes ārsts, un vēl pēc 15 minūtēm - cits ārsts, kurš interesējās par slimības norisi, atvēra lapu. Varēja just, ka mana ģimenes ārste bija nobijusies un īsti nezināja, ko darīt, jo es esmu viņai pirmais šāds pacients. Ieteica dzert pavisam parastas zāles.