Jaunais dziedātājs Kriss Noa laiž klajā EP "Distance"

Savukārt par EP tituldziesmas stāsts esot šāds: "Tā stāsta par laiku, kurā dzīvojam – nav nepieciešama fiziska klātbūtne, lai izsekotu kāda sev īpaša cilvēka "darbībām", kā rezultātā tā arī nekad nenonākam līdz atkārtotam kontaktam, kas reiz pārtrūcis, neskatoties uz to, ka abas puses to vēlētos. Šī ir dziesma, ko sarakstīju 2017. gadā, esot prom no Latvijas. Tobrīd šķita, ka ir jāsagaida īstais brīdis, kad to ierakstīt, un beidzot tas ir noticis. Atšķirībā no pārējām kompozīcijām, kas atrodamas EP, šī ir manis producēta, un tās aranžējumā ir dzirdama cita manu muzikālo ietekmju šķautne. Manuprāt, sava veida kontrasts mūsdienu popmūzikā ir nepieciešams un dziesma lieliski noslēdz jauno ierakstu."