Jāgatavojas satiksmes ierobežojumiem uz Vidzemes šosejas

Jau no pirmdienas 23. marta visā Vidzemes šosejas (A2) remontposmā no Garkalnes līdz Sēnītei paredzēts ātruma ierobežojums 70 km/h. Satiksme tiks organizēta pa divām joslām pa abām brauktuvēm un tikai atsevišķos posmos, kur tiks veikti darbi, pa vienu joslu.

Būvdarbus Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Sēnītei veic piegādātāju apvienība Binders un ACB, to līgumcena ir 46,5 miljoni eiro (ar PVN). Darbi tiek finansēti no valsts budžeta un no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem. Būvdarbus plānots pabeigt šoruden.