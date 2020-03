Restorānu un viesnīcu jomā strādājošos profesionāļus nedrīkst pazaudēt

- Tas ir jautājums par to, kas pa šo laiku būs noticis Eiropā. Mūsu nozare tiešā veidā ir atkarīga no citu valstu lidostām, un pamatā cilvēki pie mums nonāk ar lidmašīnām. Tas ir jāskatās kopumā - kāda būs tā situācija Eiropā, kuras valstis ar to tiks veiksmīgāk galā. Grūti teikt, vai 14. aprīlis būs tas datums, kad beigsies šie ierobežojumi, jo vairākas valstis šo pīķi redz vēlāk. Līdz ar to situācija turpinās eskalēties. Ja robežas tomēr būs vaļā un cilvēki varēs brīvi pārvietoties, es gribētu uzsvērt, ka cilvēki tagad ļoti uzmanīsies un Latvijā norises nenotiks atrauti no citām Eiropas daļām.