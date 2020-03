Saeimas komisija atbalsta Covid-19 dēļ rosinātās izmaiņas

Sēdē arī tika skatīti grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz, ja darba ņēmējam līdz 2020.gada 30.jūnijam ir izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā, par šo periodu ir izsniedzama darbnespējas lapa B un slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas otrās dienas.

Tādējādi tiktu veiktas izmaiņas pašreizējā darbnespējas lapu piešķiršanas kārtībā, proti, kad A lapa tiek izsniegta pieaugušajiem, bet B lapa - slima bērna kopšanai, kā arī pieaugušajiem no 11.dienas.

Komisijas deputātu vidū tomēr izcēlās debates par to, vai attiecīgajiem pašreizējiem A darbnespējas lapas saņēmējiem pēc šādu grozījumu stāšanās spēkā nevajadzētu pārveidot tās par B darbnespējas lapām. Tomēr LM pārstāve sēdē norādīja, ka būtu problemātiski nošķirt attiecīgās darbnespējas lapas saņēmēju grupas, jo, piemēram, arī medicīnas, sociālās aprūpes un pedagoģijas darbiniekiem var tikt noteikta A darbnespējas lapa, kas, no to piešķiršanas viedokļa, iedala šos darbiniekus vienā grupā ar grozījumos minētajām grupām.