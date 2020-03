Pirmās 5000 viedierīces pie skolēniem nonāks nākamās nedēļas beigās

IZM uzsvēra, ka abi operatori nodrošinās šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. Izmaksas tiek segtas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 203 160 eiro apmērā un IZM budžeta - 233 572 eiro apmērā. Tāpat daļu no viedierīcēm uzņēmumi dāvina, jo vienas viedierīces izmaksas vidēji esot 120 eiro.

Jau ziņots, ka vecumposmā no 1.-5.klasei bērnu, kuriem nav nekādu viedierīču, ir nedaudz vairāk par 3000 jeb 3,6% no kopējā skaita, 6.-9.klasē tie ir gandrīz 2000 jeb 2,8% no kopējā skaita, bet posmā no 10.-12.klasei - 361 jeb 1,22% no kopējā skolēnu skaita.