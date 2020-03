Vai ar prāmjiem iebraukušos netestē? Facebook ierakstā melo un ceļ paniku

Liepāja, testējot pilnīgi visus 17. un 19. marta reisu pasažierus – kopumā ap 150 cilvēku, rīkojusies pat piesardzīgāk nekā varēja, Re:Check apstiprināja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe. Cilvēki varēja atteikties, bet tādu neesot bijis. Testi netika veikti vairumam kravas auto šoferu, jo viņi netiek kvalificēti kā pasažieri, savukārt kuģu apkalpei testi nav veikti, jo viņi no tiem nenokāpj, skaidroja Ratniece-Kadeģe. Līdzīgi plānots rīkoties arī 24. un 27.martā, kad no Vācijas Liepājas ostā iebrauks vēl divi prāmji. Pēc viņa teiktā, Liepāja esot gatava papildu izmaksas par testiem segt no pašvaldības budžeta.