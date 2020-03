Cilvēkus mudina retāk apmeklēt lielveikalus

Sākot no 19.marta, tirdzniecības centru "Spice" un "Spice Home" darba laiks ir no plkst.11 līdz 20, savukārt lielveikala "Rimi" darba laiks paliek nemainīgs - no plkst.8 līdz 23, taču apmeklētājiem jāņem vērā, ka "Rimi" laika posmā no plkst. 8 līdz 10 ir īpašas iepirkšanās stundas senioriem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Aktuālo informāciju par situāciju tirdzniecības centros "Spice" un "Spice Home" var iegūt "Spice" sociālo tīklu profilos un mājaslapā.