Visā Latvijā vietām apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Līgatnei un no Smiltenes pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, Jelgavas šoseja (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šoseja (A9) posmā no Kalnciema līdz Skrundai, Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei, autoceļa Jēkabpils -Terehova (A12) posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, autoceļa Grebņeva – Medumi (A13) posmā no Rēzeknes līdz Medumiem un Daugavpils apvedceļa (A14) visā garumā.