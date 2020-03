Horoskopu zīmju sliktākās īpašības jeb kas tev "jāpiebremzē"

Auns - vienmēr grib būt labāks par citiem

Vērsis - paaugstināti un nesaprotami standarti

Lai arī augsti standarti ne vienmēr ir slikta lieta, reti kurš maina savas ekspektācijas pret sevi un citiem tik viegli kā Vērši. Šie cilvēki vienmēr no visiem gaida labākās viņu versijas, taču, diemžēl, viņu izpratne par to, kas tieši ir labs, regulāri mainās un ir zināms tikai viņiem pašiem. Cilvēkus, kuri ikdienu pavada ar Vērsi, bieži vien piemeklē nepilnvērtības sajūta. Pat cilvēki, kurus Vērši stipri mīl, bieži vien jūt spiedienu kļūt mistiski labākiem.

Dvīņi - sava ego ķīlnieki

Šie gaisa stihijas pārstāvji ir apveltīti ar virkni lielisku īpašību - viņi ir uzticīgi, mīloši, radoši un kaislīgi. Tiesa, viņus bieži vien "iegāž" viņu pašu ego - viņi bieži vien nejūt personīgās robežas un sāk dusmoties, kad kāds atsakās izpildīt viņu iegribas. Tiesa, pēc kāda stingrāka vārda no draugu puses, zem šī zvaigznāja dzimušie apdomājas un ņem steidzīgi izteiktos vārdus atpakaļ.

Vēzis - neracionāli dusmu uzplūdi

Lauva - alerģija pret kritiku

Viena no veselīgu attiecību galvenajām pazīmēm ir bezjēdzīgu strīdu trūkums - cilvēkiem jāprot dalīties ar savām īstenajām jūtām un godīgi jārunā par to, kas mums patīk un nepatīk. Lauvas zīmes pārstāvji to ar prātu saprot, taču realitātē nespēj uzklausīt pat konstruktīvu savas personības un darbību kritiku. Šie ugunīgie cilvēki mainīsies tikai tad, kad paši nonāks pie secinājuma, ka tam ir jēga. Galvenais uzdevums - pārliecināt Lauvas par jēgas esamību.