Karš ar neredzamo ienaidnieku. Kā iegūt imunitāti?

Pandēmija mums visiem ir kaut kas jauns. Daudziem domāšanā nav„ poga“ ar nosaukumu „ārkārtas stāvoklis“. To varētu „nospiest“ un cilvēks uzreiz rīkotos kā trauksmei sagatavota persona. Diemžēl tādas „pogas“ nav un liela daļa nespēj apjēgt savas nepārdomātās rīcības sekas. Mums gribas turpināt dzīvot tāpat kā agrāk un nepatīk visi tie ierobežojumi, kas tagad jāņem vērā. Sabiedrība ir sadalījusies vairākos grupējumos. Proti, tie, kas akceptē un ievēro varas un iestāžu noteikumus, un tie, kas tos necieš, kritizē un neievēro. Protams, ka šāda attieksmes šķelšanās nav nekas pozitīvs, jo nevieno mūsu visus kopīgam mērķim – pēc iespējas ātrāk, ar pēc iespējas mazāk zaudējumiem izkļūt no pandēmijas. Tāpēc būtu ļoti svarīgi iespējami bieži, regulāri un plaši apspriest epidēmiju īpatnības, to apkarošanas stratēģijas publiskajā telpā. Sabiedriskajos un kvalitatīvajos medijos. Vēl svarīgi, lai par pandēmiju mums stāstītu dažādu nozaru speciālisti no sava viedokļa. Citādi visu laiku ekrānā jāskatās uz vienām un tām pašām personām, kas ir kompetentas, bet nepietiekami komunikatīvas. Nevienam nav noslēpums, ka aktuālā epidēmija ir izraisījusi daudz mazāk pamanāmu krīžu saasinājumu. Viena no šādām krīzēm novērojama arī etablēto (oficiāli atzīto) mediju tirgū. Publika aizplūst uz emuāriem, blogiem un audiožurnāliem, kuros privātpersonas piedāvā savas epidēmijas izskaidrojuma nezinātniskās versijas.