Liepājā neadekvāts vīrietis draud inficēt iedzīvotājus ar Covid-19

Pēc portāla "liepajniekiem.lv" rīcībā esošās neoficiālās informācijas, policijas darbinieki aizturējuši vīrieti, kurš bija izbēdzis no slimnīcas,

Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte portālam skaidroja, ka esot saņemts lūgums no medicīnas iestādes aizturēt vīrieti, kuram, iespējams, ir ”Covid-19” saslimšanas simptomi. ”To, vai vīrietis bija vai nebija aizbēzis no slimnīcas es nevaru ne apstiprināt, ne noliegt,” teica Grāvīte.

”Uz ārkārtas tālruni saņēmām zvanu no iedzīvotājiem par to, ka Liepājas pusē kādam vīrietim nepieciešama medicīniskā palīdzība. Ņemot vērā, ka sarunas laikā dispičeri tika informēti, ka vīrietis nesen atgriezies no ārvalstīm, notikuma vietā NMPD mediķu brigāde ieradās īpašos aizsargtērpos. Diemžēl pacients uzvedās agresīvi, ko, iespējams, veicināja alkohola reibums. Vīrietis mediķu prasībām nepakļāvās, tādēļ tika piesaistīti Valsts policijas darbinieki. Pateicoties viņiem, vīrietis nogādāts slimnīcā nepieciešamās medicīniskās palīdzības saņemšanai un drošības nolūkos arī “Covid-19” testa veikšanai,” informēja NMPD.