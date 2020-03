Krīzes skartajās nozarēs trešdaļa strādājošo saņēmuši mazāku algu par minimālo

Pēc VID datiem, 14 300 noteiktajā nozaru grupā strādājošajiem cilvēkiem janvārī vispār nebija ieņēmumu. Iespējams – darba sezonalitātes dēļ. Zem 430 eiro atlīdzība bija gandrīz trešdaļai no visiem – 40 134 cilvēkiem. Minimālo algu (430 eiro) saņēma gandrīz piectūkstoš cilvēku. Bet visvairāk (46 646 cilvēkiem) janvārī atlīdzībā saņēma no 700 līdz 1400 eiro. Lielāku algu saņēmēju šajās nozarēs ir salīdzinoši maz – līdz 2500 eiro pelnīja 13 139 cilvēki, virs 2,5 tūkstošiem eiro – 3429 cilvēki.

“Šeit arī valsts stāsies kā garantētājs, kas uzreiz uzlabos kredītu kvalitāti un bankām nebūs jāveic uzkrājumi, līdz ar to uzņēmējs varēs turpināt izmantot šos līdzekļus un turpināt strādāt. Tas ir, tas ir pats galvenais pašreizējā situācijā šajā nedēļā,” skaidro finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

Otra atbalsta daļa, ieskaitot daudzu gaidīto dīkstāves pabalstu, būs pieejama tikai noteiktu nozaru uzņēmumiem. Šai grupai būs pieejams nodokļu samaksas termiņa pagarinājums līdz pat trim gadiem, arī atlaides vai atbrīvojums no nomas maksas (te domāts par izglītības iestādēs strādājošiem ēdinātājiem). Minētais dīkstāves pabalsts būs 75 procenti no algas, bet ne vairāk kā 700 eiro. Atskaites punkts darba samaksai un nodarbinātības faktam būs šā gada janvāris. Šis būs pabalsts granta veidā. Un to varēs piemērot ar atpakaļejošu datumu, līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu.