Rīdziniekus aicina nelaist savus bērnus rotaļu laukumos

Kā norāda atbildīgie dienesti, vīruss izplatās ne tikai no cilvēka uz cilvēku, bet to iespējams iegūt arī no dažādām virsmām, uz kurām vīruss var saglabāties pat dienām ilgi. Īpaši daudz vīrusu var būt uz koplietojamiem objektiem. Mazi bērni biežāk spēlējoties pieskaras virsmām, sejai un cits citam, tāpēc inficēšanās risks pieaug.