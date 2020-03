Pašmāju postroka grupa "Tempus" izziņo albumu un izdod video

"Tempus" ir pašmāju instrumentālās rokmūzikas grupa, kas dibināta 2013. gadā. Grupa pārsvarā darbojas postroka žanrā, ko papildina ar skanējumu no dažādiem citem žanriem. Grupas kontā līdz šim ir divi albumi - "The Future Is Not For Us To See" (2015) un "Hymn For The Courageous" (2017).