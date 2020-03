"Swedbank" neatkarīgā izmeklēšanā noziedzīgi iegūtu līdzekļu faktiska legalizācija nav konstatēta

"Clifford Chance" ziņojumā minēts, ka laika posmā no 2014. līdz 2019.gada sākumam "Swedbank" Baltijas struktūrvienību augsta riska klientu kontos saņemti maksājumi kopsummā 17,8 miljardu eiro apmērā un no tiem veikti maksājumi 18,9 miljardu eiro apmērā. Lielākais maksājumu apmērs bijis Igaunijā, taču pēdējo piecu gadu periodā šādu darījumu īpatsvars ir būtiski sarucis - līdz aptuveni 1% no kopējā maksājumu apmēra.