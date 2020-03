"Swedbank" novēro strauji pieaugošu interesi par kredītbrīvdienām

"Pēdējās dienās nozīmīgi pieaug to uzņēmumu un privātpersonu skaits, kuri vēršas pie mums ar jautājumiem un bažām par savu spēju pildīt kredītsaistības atbilstoši līgumā paredzētajiem noteikumiem. Tāpēc esam īsā laika posmā izstrādājuši jaunu risinājumu, lai klientiem vienkāršotu iespēju pieteikties kredītbrīvdienām, ja situācija ģimenē vai uzņēmumā to šobrīd pieprasa. Mūsu novērojumi liecina, ka no tiem klientiem, kas interesējas par kredītbrīvdienām, tām piesakās vidēji divi no trim, savukārt pārējiem šobrīd ir būtiski apzināt savas iespējas, ja situācija pasliktinātos nākotnē. Jāuzsver gan, ka kredītbrīvdienas ir piemērots risinājums gadījumos, kad tik tiešām radušās pamatotas finansiālas grūtības, turklāt tām jāpiesakās laikus - pirms ir iestājies pirmais ikmēneša maksājuma kavējums," norāda "Swedbank" Latvijā vadītājs Reinis Rubenis.