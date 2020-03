Interneta tiešraidē varēs noskatīties Džilindžera iestudēto izrādi "Bļitka"

Viens ir pārguris no ģimenes dzīves pienākumiem un atbildības uzņemšanās pārējo priekšā, otrs cenšas aizmukt no lēmumu pieņemšanas, ka nu taču beidzot tā kā būtu jāsāk dzīvot pieauguša vīrieša dzīve - ar bildinājumu un bērniem. Rezultātā - pārliecinot viens otru par to, kā tad labāk būtu rīkoties, viņi atbild tieši uz sev būtiskajiem jautājumiem par to, kā būt, par izrādi pavēstīja Meļķis.