Ne tikai virsmu dezinficēšanai: pārsteidzoši ūdeņraža pārskābes lietojumi

Laikā, kad pasaulē plosās COVID-19 vīruss, viens no svarīgākajiem soļiem, kā pasargāt sevi un apkārtējos no saslimšanas, ir virsmu dezinficēšana. Ūdeņraža pārskābe ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem virsmu attīrīšanā, taču tai ikdienas darbos ir vēl daudzi un dažādi lietojumi.