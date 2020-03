Medijus gaida smags otrais ceturksnis, taču pēc tam situācija stabilizēsies

Par 2021. gadu mediju aģentūru pārstāvji norādīja, ka "par to vēl pāragri runāt", tomēr deviņu valstu aģentūras, kuras nosauca konkrētas prognozes, sacīja, ka vidējais kritums 2021. gadā no reklāmas ieņēmumiem varētu būt 8%.

Kā ģeogrāfija maina to, cik lielā mērā mediji ir atkarīgi no reklāmām? Izdevēji Dienvidāzijā, Latīņamerikā un Ziemeļamerikā ir daudz atkarīgāki no reklāmām nekā Klusā Okeāna un Eiropas valstīs. Starptautiski vidējais rādītājs, cik atkarīgi mediji ir no reklāmas ienākumiem, ir 55%. Tomēr spektrs, cik ļoti mediji paļaujas uz reklāmu ieņēmumiem, ir ļoti plašs - sākot no 33%, beidzot ar 90%.