SPECIĀLI TVNET ⟩ Latvietis Mārtiņš un Pemija par situāciju Taizemē

Mārtiņš ar sievu un vēl diviem draugiem Taizemē nokļuva vien dažas dienas pirms robežu slēgšanas. Iebraucot Taizemē, viņiem tika pārbaudīta temperatūra, tāpat arī uzkāpjot un nokāpjot no prāmja, kas viņus nogādāja uz salu, kurā viņi tagad uzturas. Mārtiņš ir novērojis, ka koronavīrusa radītā krīze ir pamatīgi ietekmējusi tūrisma biznesu Taizemē - ierasto 30 tūkstošu tūristu vietā salā atrodas vien ap diviem tūkstošiem ārzemnieku. Pārsvarā tādi, kuri tur ir devušies pārlaist ziemu, un robežu slēgšana viņus pagaidām neietekmē.

Pemija dzīvo netālu no Taizemes galvaspilsētas Bangkokas. Pārvietošanās ierobežojumus viņa uztver nopietni un savu māju nav pametusi jau piecas dienas. Pārtiku viņa pasūta ar aplikāciju palīdzību, un to līdz viņas durvīm nogādā kurjeri. Viņa paredz, ka Taizemē nākamo divu nedēļu laikā gaidāma panika. Viņa ir novērojusi, ka rindas pie pārtikas veikaliem veidojas jau 4.30 no rīta.