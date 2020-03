Pirmdien ugunsgrēkos cietuši divi cilvēki

No degošā dzīvokļa tika izglābti divi cilvēki, kuri bija cietuši, un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Arī no blakus dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks, bet divus cilvēkus ugunsdzēsēji evakuēja no piedūmotās kāpņu telpas. Stundas laikā šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.