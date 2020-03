Astronomi domā, ka atraduši Piena Ceļa malu

Kad tu atrodies kaut kā vidū, ir diezgan grūti pateikt, cik liels ir šis kaut kas. Līdzīgi ir ar Piena Ceļa galaktiku. Mēs gluži nevaram iziet ārā no tās un nofotografēt to no ārpuses, tāpēc mērījumi balstās uz distances mērījumiem līdz citiem objektiem.