Kad, Danilāna vārdiem sakot, notika šī "ķēpa", es jau no pirmās izsludinātā ārkārtas stāvokļa dienas savu darbu uzcītīgi darīju savā dzīvoklī mīļajā "Āģītī". Tomēr, ritot piektajai dienai, pat savā cietoksnī sapratu, ka nespēšu te justies labi bez iespējas doties uz mīļo darbu, apmeklēt peldbaseinu, vingrošanu, ik dienas izbraukt ar velosipēdu – īsāk sakot, darīt to, kas ikdienā ir tik ierasts un mīļš. Man ieradumi ir spēks ikdienas labsajūtai. Tāpēc ar ģimeni nolēmām, ka steidzami jāmaina viss, lai lieki nesatrauktos par to, ko šobrīd ietekmēt nav mūsu spēkos. Mēs paliksim manās dzimtajās mājās Ventspilī, darot to, kas ierasts, pēc iespējas pietuvināti ikdienas rutīnai.