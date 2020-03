Kā ūdens, ziepes un roku dezinficētājs uzveic Covid-19 un citus vīrusus

Turklāt tīras rokas palīdz izvairīties ne tikai no jaunā koronavīrusa, kas izraisa Covid-19, bet arī citiem vīrusiem, norāda raidorganizācija CNN.

Atbilde uz to, kāpēc mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir tik iedarbīgi, slēpjas vīrusu uzbūvē.

Palikti zem mikroskopa, koronavīrusi izskatās tā, it kā tiem būtu dzelkšņi - kā kronis, no kā radies to nosaukums. Zem "kroņa" atrodas vīrusa ārējais lipīdu apvalks. Tā ir taukaina substance, ko ziepes efektīvi noārda.