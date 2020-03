Kazāks: Kritums Latvijas ekonomikā Covid-19 dēļ šogad varētu būt mērāms ar viencipara skaitli

Viņš norādīja, ka atsevišķas valstis ekonomikas atveseļošanai plāno novirzīt pat 10% no iekšzemes kopprodukta (IKP), Latvijas gadījumā valdības solītie divi miljardi eiro ir aptuveni 6-6,5% no IKP. Patlaban valsts parāds ir 35-36% no IKP un tas, ka parāds pārsniegs 40% no IKP, nekādas fiskālās ilgtspējas problēmas valstij neradīs, skaidroja Kazāks.