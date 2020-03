Kūlas dedzināšana uzņem apgriezienus

Līdz ar to šogad kopumā Latvijā dzēsti jau 169 pērnās zāles ugunsgrēki.

Sinoptiķi jau iepriekš brīdināja, ka sausā un saulainā laika ietekmē šonedēļ Latvijā ievērojami paaugstināsies ugunsbīstamība. Visticamāk, arī nākamnedēļ nokrišņu būs maz vai nemaz, tāpēc gaidāms arvien lielāks kūlas ugunsgrēku skaits, turklāt uguns no kūlas arvien biežāk skars arī mežus.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta 4.daļu par kūlas dedzināšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro apmērā. Savukārt atbilstoši LAPK 51.panta 2.daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro.