Covid-19 ierobežošanai Jelgavā slēdz arī sēru zāles

Tāpat ārkārtējā situācijā mainīts pieņemšanas laiks apbedīšanas pakalpojumu pieprasīšanai pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība". Turpmāk pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās to varēs izdarīt no plkst. 15 līdz 17 un piektdienās no plkst.12.30 līdz 14. Pārējā laikā iestāde apbedīšanas pakalpojumu pieprasītājiem slēgta.