Aicina vairāk atskaņot un klausīties Latvijā radītu mūziku

Kā saka - mūziķi ir vajadzīgi gan kāzās, gan bērēs, gan priecīgos notikumos, un arī kara laikā. Šis ir laiks nopietnām pārdomām," saka Agnese Rakovska no grupas "Triānas parks", kuru koncerts no 27. marta tika pārcelts uz 15. oktobri.

“Grupai Very Cool People koncerti ir pārcelti Latvijā, un izmaiņas koncertēšanā visdrīzāk skars arī maijā gaidāmo turneju ārzemēs, kurā ietilpa ilgi plānotās uzstāšanās lielākajā Budapeštas džeza klubā "Opus" un koncerts Drēzdenes džeza klubā "Tonne Jazz Club". Diez vai šo koncertus varēs pārplānot, ņemot vērā, cik laicīgi uz priekšu tiek plānota šo lielo klubu programmas. Paralēli izmantojam laiku jaunas mūzikas rakstīšanai un nevaram sagaidīt, kad atkal varēsim tikties mēģinājumos. Protams, saņemtā atlīdzība par atskaņoto mūziku ir ļoti svarīga - tā palīdz nomaksāt dažādus ar grupas uzturēšanu saistītus izdevumus, taču grupas astoņu mūziķu algām svarīgi ir koncerti. Paldies cilvēkiem par to, ka viņi ir saprotoši un mūziķus atbalstoši! Rudens, cerams, būs koncertiem bagāts!” aktuālo situāciju ieskicē Elvijs Grafcovs no grupas Very Cool People, kuru plānotais koncerts no 28. marta pārcelts uz 14. oktobri.