Covid-19: Igaunijā inficējušies 404 cilvēki

No tiem, kuriem koronavīruss diagnosticēts otrdien, 11 dzīvo Tartu apriņķī, astoņi - Harju apriņķī, kas ietver galvaspilsētu Tallinu, astoņi - Veru apriņķī, divi - Austrumviru apriņķī, divi - Pērnavas apriņķī, divi - Sāres apriņķī, viens - Rietumviru apriņķī un viens - Pelvas apriņķī.

No visiem saslimušajiem 28 ārstējās slimnīcā. No viņiem intensīvā terapija nepieciešama septiņiem pacientiem, un no šiem pacientiem pieci ir kritiskā stāvoklī.