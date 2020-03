Trīs aspekti, par ko organizāciju vadītājiem ir vērts aizdomāties tieši tagad

„A. W. Olsen & Partners” partnere, LU docente, „Pirmās PR grāmatas” autore Olga Kazaka vērš uzmanību uz trīs aktuāliem aspektiem, kurus šodien ir svarīgi apdomāt ikvienam organizācijas vadītājam, lai ar minimāliem zaudējumiem izkļūtu no negaidītās krīzes.

Visas iepriekšējās krīzes ir skaidri parādījušas, ka vislabāk no tām izkļuva organizācijas, kuras turpināja aktīvu un stratēģiski pārdomātu komunikāciju ar auditoriju, palīdzot tai risināt problēmas un ikdienas rūpes.

Turklāt pētījumi liecina, ka tagad cilvēki arī no darba devējiem gaida ne tikai interesantu darbu, algu un pienācīgus darba apstākļus, bet arī atbalstu darbiniekiem svarīgu sociālo jautājumu risināšanā un pašreizējo procesu interpretāciju. Kā redzams, tieši tagad ir svarīgi ar pilnu jaudu „ieslēgt” gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju.

No vienas puses, mēs redzam, ka masveida panikas lēkmes daudziem lika iztukšot plauktus pārtikas veikalos, pasaulē parādījās agresija pret ķīniešiem, daudzām organizācijām izrādījās ļoti grūti pāriet uz darbu attālinātā režīmā, izmantojot digitālos risinājumus. Tas liecina, ka jaunās tendences vēl nav paguvušas pietiekami iesakņoties mūsu apziņā un sadzīvē, un pašsaglabāšanās instinkta trenktās bailes tās ātri nobīdīja malā.

No otras puses, izskatās, ka tieši šīs jaunās koncepcijas var mums palīdzēt atkopties no gaidāmās krīzes. Iemācīties apzināti dzīvot, izklaidēties un patērēt; ieguldīt līdzekļus nevis precēs un pakalpojumos, bet gan attīstošā pieredzē un emocijās; bagātināt kolektīvus un paziņu loku ar personām, kam ir visdažādākā pieredze un kulturālais fons; būt cilvēcīgiem un prast risināt sarežģītus uzdevumus; izmantot digitālos risinājumus, kas ļauj padarīt efektīvākus uzņēmējdarbības procesus, kā arī atbildīgi spriest par to, kas būs tirgū ne tikai rīt, bet arī pēc tam. Krīze beigsies, bet reputācija paliks.